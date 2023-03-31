Новосибирские следователи проверят «Инфинити», которая помешала «скорой» успеть на смертельное ДТП

Следователи проверят видео из кабины "скорой". Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске следователи проверят, действительно ли водитель «Инфинити» мешал врачам попасть на место смертельной аварии. Видео, снятое из кабины «скорой», спешившей на выезд, появилось в соцсетях.

— Следственными органами СК России по Новосибирской области будут тщательным образом изучены все факты, изложенные в СМИ. Все обстоятельства будут выяснены, — рассказали следователи.

Ранее КП-Новосибирск показывала видео из кабины «скорой», на котором водитель иномарки действительно отказался перестраиваться и пропускать медиков. Автор ролика утверждает, что машина спешила на ДТП, в котором пострадали три человека: 40-летний мужчина и двое детей. 14-летняя девочка скончалась в больнице.

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