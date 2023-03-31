Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 марта 2023 14:12

Новосибирские следователи проверят «Инфинити», которая помешала «скорой» успеть на смертельное ДТП

Органы изучат видео из кабины машины медиков
Данила ШУЛЯК
Следователи проверят видео из кабины "скорой".

Следователи проверят видео из кабины "скорой".

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске следователи проверят, действительно ли водитель «Инфинити» мешал врачам попасть на место смертельной аварии. Видео, снятое из кабины «скорой», спешившей на выезд, появилось в соцсетях.

— Следственными органами СК России по Новосибирской области будут тщательным образом изучены все факты, изложенные в СМИ. Все обстоятельства будут выяснены, — рассказали следователи.

Ранее КП-Новосибирск показывала видео из кабины «скорой», на котором водитель иномарки действительно отказался перестраиваться и пропускать медиков. Автор ролика утверждает, что машина спешила на ДТП, в котором пострадали три человека: 40-летний мужчина и двое детей. 14-летняя девочка скончалась в больнице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске «Инфинити» не пропустила «скорую», ехавшую на ДТП, в котором погибла 14-летняя девочка

Ролик из кабины скорой помощи появился в соцсетях (подробнее).

Полиция ищет водителя, не пропустившего скорую к ДПТ, в котором погибла 14-летняя девочка

Он будто нарочно не уступал дорогу медикам (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber