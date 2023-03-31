В Новосибирске трамвай №13 протаранил иномарку

Серебристый седан Hyundai Solaris столкнулся с трамваем № 13 в Новосибирске. Фото: Иван МАКЕЕВ

Серебристый седан Hyundai Solaris столкнулся с трамваем № 13 в Новосибирске. Авария случилась на пересечении улиц Мичурина и Достоевского днем 31 марта. Информация об этом появилась в группе «АСТ-54»

— ДТП оформлено с материальным ущербом, без пострадавших. На месте работает наряд ДПС, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, — рассказали в городской Госавтоинспекции.

В аварии никто не пострадал. Фото: "АСТ-54"

На кадрах с места аварии видно, что машина получила серьезные повреждения задней части. А новосибирцы, тем временем, продолжают шутить в комментариях о «несчастливом» трамвае, который часто мелькает в сводках ДТП.

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