В Новосибирске полиция ищет мужчину, который напал на сотрудницу «Горзеленхоза» после замечания

Мужчину, который ударил сотрудницу «Горзеленхоза» после замечания, ищет полиция. Фото: Управление по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска

Мужчину, который ударил сотрудницу «Горзеленхоза» после замечания, ищет полиция. Об этом КП-Новосибирск сообщили в ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 30 марта в Дзержинском районе Новосибирска.

− В полицию поступило сообщение из медицинского учреждения об обращении женщины 1952 г. р. с телесными повреждениями. В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, личности и местонахождения лица, совершившего противоправное деяние, − рассказали КП-Новосибирск в МВД.

Потерпевшей выдадут направление на прохождение судмедэкспертизы. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.

Напомним, сотрудница «Горзеленхоза» убиралась на территории сквера имени Калинина. В какой-то момент на пешеходную зону со стороны улицы 25 лет Октября заехал автомобиль.

Женщина обратилась к водителю, сделав ему замечание. Она попросила мужчину убрать машину с пешеходной зоны. Однако тот отреагировал агрессивно – начал хамить и угрожать, а после ударил работницу.

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