В Новосибирской области проснулся первый бурый медведь

В Новосибирской области заметили первого проснувшегося бурого медведя. Фото: Кадр из видео\Евгений Шестернин
В Новосибирской области заметили первого проснувшегося бурого медведя. Его засняли очевидцы в Болотнинском районе. Кадрами поделился министр природы региона Евгений Шестернин.
— Болотнинский район и пытающийся убежать от остатков сна медведь, — подписал он видео в своем телеграм-канале.
На кадрах ролика видно, как мишка пробирается между деревьев, утопая лапами в рыхлом снегу.
А вот для обитателей Новосибирского зоопарка весна наступила немного раньше. Местная любимица папарацци — бурая медведица Валя уже успела не только проснуться, но и порадовать посетителей и фотографов своей прогулкой.
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