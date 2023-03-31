В Заельцовском районе Новосибирска изменится схема движения автобуса и двух маршруток

Автобус и две маршрутки в Заельцовском районе Новосибирска поменяют схему движения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Автобус и две маршрутки в Заельцовском районе Новосибирска поменяют схему движения. Изменения вводятся на период с 1 апреля по 15 июня 2023 года.

Как сообщили в мэрии города, речь идет об автобусе № 15 и маршрутных такси № 24 и 25. Причина изменений кроется в закрытии сквозного проезда по улице Кубовой. Дорожники перекроют участок от здания по улице Промышленной, 4а до здания по улице Кубовой, 42.

− Это связано с проведением ООО «ТСП-Сиб» работ по прокладке тепловой сети, − уточнили в муниципалитете.

На период перекрытия участка общественный транспорт будет курсировать от улицы Промышленной до улицы Петрозаводской следующим образом (в прямом и обратном направлениях): улица Кубовая, улица Лобачевского, улица Кубовая, далее − по действующим схемам.

Для сохранения транспортного обслуживания жителей микрорайона «Стрижи» на нечетной стороне улицы Лобачевского разместят временный остановочный пункт. Он будет находиться в районе дома по адресу улица Лобачевского, 61.

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