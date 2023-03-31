В Новосибирске с 1 апреля стартует запись детей в первый класс

С 1 апреля в Новосибирске начнут записывать детей в первый класс.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
С 1 апреля в Новосибирске начнут записывать детей в первый класс. Об этом сообщили в мэрии города.
В муниципалитете отметили, что в этом году в школы планируют принять около 25 тысяч первоклашек.
− Прием заявлений от родителей на зачисление детей, проживающих на закрепленной территории, а также детей, имеющих первоочередное и преимущественное право, в первый класс начнется 1 апреля и завершится 30 июня, − говорится на сайте мэрии.
Приказы о зачислении издаются после завершения приема в течение трех рабочих дней. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием проводится с 6 июля до момента заполнения свободных мест.
Заявление о приеме и другие документы подаются одним из следующих способов:
− лично в общеобразовательную организацию;
− через операторов почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении;
− в электронной форме посредством электронной почты общеобразовательной организации;
− с использованием сервисов региональных порталов государственных и муниципальных услуг.
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