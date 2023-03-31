Прокуратура начала проверку после пожара в Новосибирске, где погибли три человека

Прокуратура начала проверку после пожара в частном доме Первомайского района Новосибирска. Фото: ГУ МЧС по НСО\Прокуратура НСО

Прокуратура начала проверку после пожара в частном доме Первомайского района Новосибирска. ЧП случилось днем в пятницу, 31 марта и унесло жизни трех человек: двух женщин и мужчины.

— Прокуратурой Первомайского района организовано проведение проверки по факту пожара в жилом частном доме, в результате которого погибли три человека. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал и. О. Прокурора Первомайского района Сергей Коржов, — сообщили в ведомстве.

Прокуратура также взяла на контроль проверку, начатую следственным комитетом.

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