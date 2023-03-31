В МЧС раскрыли подробности страшного пожара, в котором погибли три человека в Новосибирске

В Новосибирске при пожаре в частном доме погибли три человека. Фото: ГУ МЧС России по НСО

В Новосибирске при пожаре в частном доме погибли три человека. Трагедия произошла в пятницу, 31 марта. В ГУ МЧС России по региону раскрыли подробности ЧП.

Дом расположен по улице Азолина в Первомайском районе. Сообщение о возгорании поступило в 15:21. Первые пожарно-спасательные подразделения были на месте уже через две минуты.

Огнеборцы увидели, что из-под кровли дома идет дым. Пожарные провели разведку, после чего вывели из горящего помещения одного человека. Также они обнаружили трех местных жителей без признаков жизни.

Первые пожарно-спасательные подразделения были на месте уже через две минуты. Фото: ГУ МЧС России по НСО

− Чуть больше получаса потребовалось огнеборцам для локализации возгорания на площади 50 квадратных метров, еще через 13 минут открытое горение было ликвидировано, − рассказали в МЧС.

В тушении пожара были задействованы 10 единиц техники и 34 человека личного состава. На месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает причины трагедии.

Ранее КП-Новосибирск писала, что СК начал проверку после гибели мужчины и двух женщин при пожаре.

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