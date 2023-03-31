В МЧС раскрыли подробности страшного пожара, в котором погибли три человека в Новосибирске

В Новосибирске при пожаре в частном доме погибли три человека. Фото: ГУ МЧС России по НСО
В Новосибирске при пожаре в частном доме погибли три человека. Трагедия произошла в пятницу, 31 марта. В ГУ МЧС России по региону раскрыли подробности ЧП.
Дом расположен по улице Азолина в Первомайском районе. Сообщение о возгорании поступило в 15:21. Первые пожарно-спасательные подразделения были на месте уже через две минуты.
Огнеборцы увидели, что из-под кровли дома идет дым. Пожарные провели разведку, после чего вывели из горящего помещения одного человека. Также они обнаружили трех местных жителей без признаков жизни.
Первые пожарно-спасательные подразделения были на месте уже через две минуты. Фото: ГУ МЧС России по НСО
− Чуть больше получаса потребовалось огнеборцам для локализации возгорания на площади 50 квадратных метров, еще через 13 минут открытое горение было ликвидировано, − рассказали в МЧС.
В тушении пожара были задействованы 10 единиц техники и 34 человека личного состава. На месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает причины трагедии.
Ранее КП-Новосибирск писала, что СК начал проверку после гибели мужчины и двух женщин при пожаре.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер