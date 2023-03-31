2,4 миллиона рублей направят на звуковое сопровождение Бессмертного полка в Новосибирске

На музыкальное сопровождение во время Бессмертного полка в Новосибирске потратят 2,4 миллиона рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ

На музыкальное сопровождение во время Бессмертного полка в Новосибирске потратят 2, 4 миллиона рублей. Заказчик услуги — ГКУ «Управление контрактной системы» региона. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок 31 марта.

Вдоль пути шествия разместят 10 звуковых установок. Фото: ГКУ «Управление контрактной системы» НСО

— Бессмертный полк пройдёт по Октябрьской магистрали — от улицы Сакко и Ванцетти, до Красного проспекта. Далее по Красному проспекту до улицы Потанинской, — указано в тендере.

Бессмертный полк пройдет от улицы Сакко и Ванцетти, до улицы Потанинской. Фото: ГКУ «Управление контрактной системы» НСО

Звуковое сопровождение акции продлится с 9 утра до пяти часов вечера. Вдоль всего пути установят 10 конструкций с колонками и баннерами. Кроме этого, в сумму контракта, согласно документации, входят работа звукооператоров, звукорежиссёров и фотографа.

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