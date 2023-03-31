В Новосибирске в новом ЛДС установят табло вызова команд за 1,6 миллиона рублей

Табло вызова команд заказали для нового ЛДС в Новосибирске. Фото: правительство НСО

Табло вызова команд заказали для нового ЛДС в Новосибирске. На него готовы потратить чуть больше 1,6 миллиона рублей.

Аукцион объявили на сайте «Контур.Закупки». Заказчиком выступает ГАУ НСО «Арена».

К оборудованию предъявлены определенные требования. Так, табло должно быть размером 154 х 306 х 72 миллиметра. Требуется абсолютно новое табло, выпущенное не раньше 2022 года.

В документах говорится, что изделие должно иметь функцию вызова игрока, поддерживать звуковое сопровождение и цветные изображения, а также предоставлять возможность управления с судейской консоли.

Заявки принимают до 10 апреля. Итоги аукциона подведут 17-го числа.

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