«2 фаланги вышли наружу»: в Новосибирске студент получил открытый вывих на тренировке по волейболу

20-летний студент НГУ получил открытый вывих на тренировке в Новосибирске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

20-летний студент НГУ получил открытый вывих на тренировке в Новосибирске. Юноша травмировал мизинец левой руки, когда отбивал волейбольную подачу. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник 31 марта.

— В 21:15 на приём пришёл студент. У пострадавшего сместились и вышли из кожи 2 фаланги пальца, а третья, основная, торчала, — рассказал источник.

Врачи вправили фаланги на место, натянули кожу, зашили рану и наложили гипс. После рентгена парня отправили в кистевую хирургию.

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