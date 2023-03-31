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НовостиПроисшествия31 марта 2023 10:38

«2 фаланги вышли наружу»: в Новосибирске студент получил открытый вывих на тренировке по волейболу

Студент отбил волейбольную подачу и заработал открытый вывих на тренировке в Новосибирске
Данила ШУЛЯК
20-летний студент НГУ получил открытый вывих на тренировке в Новосибирске.

20-летний студент НГУ получил открытый вывих на тренировке в Новосибирске.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

20-летний студент НГУ получил открытый вывих на тренировке в Новосибирске. Юноша травмировал мизинец левой руки, когда отбивал волейбольную подачу. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник 31 марта.

— В 21:15 на приём пришёл студент. У пострадавшего сместились и вышли из кожи 2 фаланги пальца, а третья, основная, торчала, — рассказал источник.

Врачи вправили фаланги на место, натянули кожу, зашили рану и наложили гипс. После рентгена парня отправили в кистевую хирургию.

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