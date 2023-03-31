В Новосибирской области на реабилитацию участников СВО выделили 30 миллионов рублей

В Новосибирской области на реабилитацию участников специальной военной операции выделили 30 миллионов рублей. Фото: Правительство НСО

В Новосибирской области на реабилитацию участников специальной военной операции выделили 30 миллионов рублей. Эти средства пойдут на сертификаты, по которым бойцы, получившие ранения, смогут провести двухнедельный медицинский реабилитационный период и получать психологическую помощь.

Как пояснила министр труда и соцразвития региона Елена Бахарева при росте потребности финансирование на реабилитационные сертификаты могут увеличить. За месяц, в течение которого действует программа, поступило 70 заявок, 50 заявок уже выдали.

К проекту реабилитации уже подключились четыре стационарных организации региона, располагающие современным медоборудованием и один реабилитационный центр, работающий в режиме дневного стационара.

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