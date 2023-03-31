В Новосибирске показали перчатки с подогревом и инновационные разработки для пчеловодов

Губернатор ознакомился со всеми стендами выставки товаров региональных производителей. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Губернатор встретился с представителями «ОПОРЫ РОССИИ» за круглым столом. Он поблагодарил предпринимателей за вклад в экономику и активную помощь жителям Донбасса и нашим воинам. Андрей Травников отметил, что предприниматель в России предприимчив с точки зрения не только зарабатывания денег для собственного бизнеса и семьи, но и решения общественных задач.

Губернатор отметил вклад предпринимателей в решение общественных задач. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Основная тема круглого стола - «Вклад предпринимателей Новосибирской области в социально-экономическое развитие региона». Для гостей подготовили выставку товаров региональных производителей: инновационные разработки в производстве меда, оборудование для маломобильных граждан, новейшие технологии исследования почв и грунта. Показали женскую и детскую одежду, перчатки с подогревом, познакомили с комплексной автоматизацией процессов и производств. Предложили попробовать натуральные молочные полуфабрикаты, рассказали про технологии полезного питания.

Наш регион занимает лидирующие позиции среди субъектов Сибирского федерального округа по количеству малых и средних предпринимателей. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

По информации правительства Новосибирской области, наш регион занимает лидирующие позиции среди субъектов Сибирского федерального округа по количеству малых и средних предпринимателей - почти 146 тысяч, предприятия дают более 390 тысяч рабочих мест. Также регион лидирует по количеству самозанятых - их более 141 тысячи. За последние 5 лет малое и среднее предпринимательство получило поддержку правительства на сумму 300 миллионов рублей. Это помогло создать 5470 новых рабочих мест.

По словам председателя Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Игоря Салова, действительно практически все предложения организации рассматривались региональным правительством и оборачивались реальными мерами поддержки малого и среднего предпринимательства. И на круглом столе удалось поднять ряд интересующих предпринимателей тем и обсудить их с губернатором.