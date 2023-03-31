В новосибирском педколледже опровергли информацию о массовой вспышке кори

В новосибирском педагогическом колледже нет массовой вспышки кори. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В новосибирском педагогическом колледже нет массовой вспышки кори. Об этом КП-Новосибирск сообщила директор учебного заведения Мария Жафярова.

О вспышке кори КП-Новосибирск накануне рассказала одна из местных жительниц, дочь которой учится в педколледже. Девочка попала в список тех, у кого нет прививки. Хотя, по словам мамы, ее дочь вакцинировали от кори.

− Вспышки нет, одна девочка имеет неуточненный диагноз, в субботу будем знать точный, − подчеркнула в беседе с КП-Новосибирск директор учебного заведения.

Напомним также, что мать девочки обвинила классного руководителя в разговоре на повышенных тонах. Однако педагог опровергла эту информацию. По словам женщины, она доступно донесла до всех информацию в чате. При этом сама классный руководитель находилась в этот момент на больничном. Поэтому, по словам педагога, даже в силу физического состояния, высокой температуры и осипшего голоса она не могла разговаривать с мамой студентки грубо и с криком.

Известно, что у классного руководителя 30-летний педагогический стаж. Преподаватель всегда с легкостью находит общий язык и со студентами, и с их родителями.

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