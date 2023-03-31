Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 марта 2023 10:12

«Не наступайте на птиц»: сибиряков призвали не обижать захмелевших свиристелей, лежащих на дорогах

Сибиряков призвали не обижать птиц, опьяневших от забродивших ягод
Данила ШУЛЯК
Птицы могут переедать забродивших ягод.

Птицы могут переедать забродивших ягод.

Фото: Виктория МИНАЕВА

Житель Барнаула в соцсетях обратился к землякам с просьбой не обижать беззащитных птиц, которые переели забродивших ягод. О посте с призывом сообщает «Amic.ru».

— Огромная просьба не убивать и не кидать их в мусорку, не наступать на братьев наших меньших, а переложить их на газон или куда-нибудь, где они смогут очнуться и улететь. Они живы и выживут благодаря вам, — написал сердобольный горожанин.

Автор пояснил, что захмелевших пернатых можно заметить на тротуарах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber