«Не наступайте на птиц»: сибиряков призвали не обижать захмелевших свиристелей, лежащих на дорогах

Птицы могут переедать забродивших ягод. Фото: Виктория МИНАЕВА

Житель Барнаула в соцсетях обратился к землякам с просьбой не обижать беззащитных птиц, которые переели забродивших ягод. О посте с призывом сообщает «Amic.ru».

— Огромная просьба не убивать и не кидать их в мусорку, не наступать на братьев наших меньших, а переложить их на газон или куда-нибудь, где они смогут очнуться и улететь. Они живы и выживут благодаря вам, — написал сердобольный горожанин.

Автор пояснил, что захмелевших пернатых можно заметить на тротуарах.

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