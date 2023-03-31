Номер 117 заработал в Новосибирской области для желающих поступить на военную службу по контракту. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирской области заработал номер 117. Он предназначен для тех, кто хочет поступить на военную службу по контракту. Об этом сообщает правительство региона.

Позвонив на 117, можно узнать о порядке поступления на военную службу. А также о том, какие документы нужны для этого. Кроме того, по номеру доступна информация о том, какие выплаты и социальные гарантии положены военнослужащим по контракту.

По словам министра цифрового развития и связи Новосибирской области Сергея Цукаря, операторы линии прошли подготовку. Регион оперативно решил задачу с запуском единого номера, используя успешный опыт запуска других горячих линий в области.

Также заявку на военную службу подать можно на Госуслугах, добавили в правительстве.

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