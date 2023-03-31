Новосибирская область получила высокие оценки предпринимателей за защиту их прав

​В регионе выстроена эффективная система поддержки малого и среднего предпринимательства. Фото: правительство НСО

Губернатор Андрей Травников принял участие во Всероссийской конференции для предпринимателей «ЗаБизнес: рейтинг регионов». Модератором выступила генеральный директор АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей «ЗаБизнес.РФ» Элина Сидоренко. Она подчеркнула, что учредители платформы рассматривают Новосибирскую область как образец для всех регионов Сибири.

Андрей Травников, в свою очередь, отметил, что Новосибирская область успешно доказывает, что можно выстраивать экономику, её развитие не на сырье, а на предпринимательстве и инновациях.

- Но предпринимательская активность, инвестиционный климат – ресурсы очень чувствительные. Они зависят, в первую очередь, от взаимоотношения власти и бизнеса. Эта конференция уникальна и ценна тем, что на одной площадке собираются представители власти, в том числе надзорных и правоохранительных органов, предприниматели, объединения, «ЗаБизнес.РФ», и откровенно обсуждают, что нужно сделать для того, чтобы ценный ресурс Новосибирской области – предпринимательский климат – давал большую отдачу, - отметил губернатор.

Новосибирская область – лидер среди регионов Сибири по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства, их обороту, объёму инвестиций в основной капитал, а также количеству занятых. В 2022 году оборот малого и среднего бизнеса превысил 2 триллиона 250 миллиардов рублей – это более половины оборота всех организаций области. Вклад МСП в валовый региональный продукт превышает 30%.

В регионе выстроена эффективная система поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе с привлечением субсидий федерального бюджета и в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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