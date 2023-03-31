В Новосибирске покажут спектакль про путешествие Анны Кикиной и Городовичка в космос

В Новосибирске покажут спектакль про путешествие в космос Анны Кикиной и Городовичка. Фото: Большой новосибирский планетарий.

В Новосибирске Театр кукол поставил пьесу «Удивительный полет к звёздам», созданную по мотивам путешествия Анны Кикиной на МКС. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Героями спектакля станут первый новосибирский космонавт, побывавший в космосе, и символ столицы Сибири – рыжий мальчик Городовичок, которого Анна взяла с собой на космическую станцию.

Также на большом экране зрителям покажут реальные кадры старта корабля Crew Dragon, Новосибирск с высоты птичьего полёта, тренировки и работу космонавтов.

Премьера назначена на символичную дату – 12 апреля, в День космонавтики. Спектакли про Анну Кикину пройдут в 11:00 и 13:30. На момент публикации на сайте театра остался только 1 билет на эту дату.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как прошла экспедиция Анны Кикиной и ее коллег-астронавтов на МКС.

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