В Новосибирске назвали сроки начала проката электросамокатов весной 2023 года

Электросамокаты станут доступны с приходом тепла. Фото: Иван МАКЕЕВ

Кикшеринговые компании рассказали о сроках проката электросамокатов в Новосибирске весной 2023. Как отмечают сервисы, точных дат пока нет, и они будут напрямую зависеть от погоды. Ведь начать прокатный сезон можно будет только когда с улиц сойдёт весь снег.

В приложениях кикшеринга отмечают, что пользователям придёт уведомление о начале сезона. Некоторые сервисы даже уже опубликовали карту с законными парковками для самокатов.В этом сезоне в городе планируется создать в городе от 1500 до 2000 парковочных мест.

Напомним, с 1 марта электросамокаты получили официальный статус транспортных средств. Это создаёт для них определённые условия. К примеру, им можно ездить по тротуарам, пешеходным зонам, велодорожкам, а при их отсутствии - можно ехать по обочине в один ряд с правого края дороги.

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