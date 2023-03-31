В Новосибирске установят шестиметровый памятник Николаю Чудотворцу

В Новосибирске планируют установить памятник Николаю Чудотворцу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске планируют установить памятник Николаю Чудотворцу. Высотой скульптура будет более шести метров, а располагаться она будет между зданием цирка и Вознесенским собором.

Как пояснил в эфире радио «Городская волна» начальник управления по благоустройству общественных пространств Вадим Полещук, конкретно разместить памятник планируется в створе лестницы, ведущей в Нарымский сквер. Хотя изначально предполагалось, что его установят на Красном проспекте перед часовней. Но это предложение отверг худсовет города.

Ожидается, что памятник появится в Новосибирске ко Дню города. Автор скульптуры — Сергей Исаков.

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