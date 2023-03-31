Чистая прибыль шоколадной фабрики «Новосибирская» за год увеличилась в 13 раз

Новосибирская шоколадная фабрика приумножила свою прибыль.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Новосибирская шоколадная фабрика за год увеличила чистую прибыль в 13 раз. Об этом сообщает Infopro54.
В 2021 году чистая прибыль предприятия составила 10,6 миллиона рублей, в 2022 году выросла до 142,6 миллиона.
Выручка от продажи покупной продукции за год увеличилась более чем на 90 миллионов, собственных изделий – на 20 миллионов рублей.
Шоколадная фабрика выпускает более сотни различных кондитерских изделий, в том числе конфеты «Новосибирские», «Мишка косолапый», «Ромашка», «Ласточка» и «Птичье молоко».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер