Ремонт чердака в общежитии на Станционной в Новосибирске завершат к 30 апреля. Фото: ГУ МЧС НСО // предоставлено Светланой Осиповой.

Назван срок окончания работ по ремонту чердачных перекрытий в общежитии на Станционной, 8 в Новосибирске. По данным мэрии, их закончат до 30 апреля.

Известно, что 30 марта комиссия, в которую вошли сотрудники департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, а также руководитель УК осмотрели состояние крыши, чердачных перекрытий и комнат.

Члены комиссии установили, что в трех комнатах (они пустуют) на потолке отслоилась отделка. А еще в одной из комнат есть следы протопления. Еще в нескольких осмотренных комнатах никаких дефектов не выявили.

Напомним, крыша общежития обрушилась в октябре 2022 года из-за порывистого ветра. По данным мэрии, власти приняли оперативные меры по ремонту кровли. На эти цели деньги выделили из городского бюджета.

При этом чердак одновременно с крышей не ремонтировали. Причина – смерзший из-за морозов утеплитель. Его было невозможно демонтировать.

После наступления тепла работы по ремонту чердачных перекрытий возобновили.

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