Бутылка водки, палка колбасы: гэбээровцы скрутили воришку в магазине Новосибирска

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

В 8.35 в Ленинском районе Новосибирска молодой человек украл и тут же съел пачку печенья стоимостью 28 рублей. Он был задержан бойцами ГБР-73 и отпущен после того, как заплатил за употребленный продукт.

В 9.07 в Центральном районе города попыталась без оплаты вынести из магазина творожный сырок стоимостью 69 рублей молодая женщина. В присутствии бойцов ГБР-74, вызванных тревожной кнопкой, она тоже заплатила за товар.

В 11.52 у воришки не получилось украсть бутылку водки стоимостью 145 рублей из магазина в Кировском районе. Он был задержан и после оплаты чекушки отпущен.

На 376 рублей потянула куриная грудка, которую попыталась украсть вчера в 12.26 из другого магазина Кировского района пожилая женщина. Она также внесла в кассу деньги, после чего была отпущена.

А в 13.41 в этом же магазине бойцами ГБР-76 был задержан мужчина, похитивший тетрапак сока стоимостью 82 рубля, и женщина, укравшая пачку творога. Уличенная в воровстве дама сразу предпочла рассчитаться и была тут же отпущена, а вот укравший сок мужчина заявил, что денег у него нет, и был передан «гвардейцами» сотрудникам полиции.

Точно так же был передан полиции мужчина, попытавшийся украсть вчера из супермаркета в Октябрьском районе два шоколадных батончика стоимостью 28 рублей каждый. Несмотря на незначительность суммы, задержанный не смог рассчитаться и был передан в полицию.

Хищение почти на тысячу рублей пытался совершить вчера задержанный бойцами ГБР-11 мужчина в Кировском районе. Он пытался вынести без оплаты бутылку водки и палку колбасы, но был замечен, задержан и передан полицейским.