В Новосибирске на реконструкцию Первомайского сквера выделят почти 180 миллионов рублей

На реконструкцию Первомайского сквера в Новосибирске готовы потратить почти 180 миллионов рублей. Фото: green.novo-sibirsk.ru

На реконструкцию Первомайского сквера в Новосибирске готовы потратить почти 180 миллионов рублей. Информация размещена на портале госзакупок.

Заказчиком выступает МАУ города Новосибирска «Горзеленхоз». Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 17 апреля.

Подрядчику предстоит обустроить тротуары и газоны, сделать пандусы для людей с ограниченными возможностями здоровья, установить бортовые камни, высадить деревья и кустарники, а также выполнить другие виды работ по благоустройству территории.

− Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2023 год − 8 962 806,36 рублей, бюджет Новосибирской области на 2023 год – 170 293 320,78 рублей, − указано в аукционной документации.

Завершить реконструкцию необходимо к 15 октября 2023 года.

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