«Дело не в песнях»: Союз отцов требует отменить выступление группы «Сплин» в Новосибирске

Новосибирское отделение Союза отцов против выступления группы "Сплин" на рок-фестивале. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Новосибирское отделение Союза отцов выступает за отмену выступления группы «Сплин» на рок-фестивале «Ветер Сибири» с 11 по 13 августа. Об этом КП-Новосибирск рассказал председатель Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров.

Дело в том, что лидер группы Александр Васильев 20 августа 2022 года на рок-фестивале в Воронеже публично в негативном ключе высказался на тему спецоперации, во время его речи из зала ушли несколько фанатов. Также он посвятил песню своим коллегам, которые уехали из страны.

– К нам обратились общественники из Новосибирской области. Информацию проверили – она подтвердилась. Он (Александр Васильев) действительно выступил в защиту исполнителей-иноагентов, в их поддержку, против специальной военной операции. Это недопустимо. Это предательство тех людей, которые сейчас защищают нашу Родину, – сообщил КП-Новосибирск Сергей Майоров.

Также глава новосибирского отделения Союза отцов упомянул о том, что жалоб насчет позиции остальных исполнителей на фестивале к ним не поступало.

– Дело не в песнях. Так же, как с Меладзе – у него все песни лирично-романтичные, а его позиция… – не стал продолжать Сергей Майоров.

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