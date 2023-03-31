Полиция ищет водителя, не пропустившего скорую к ДПТ, в котором погибла 14-летняя девочка

Полиция ищет водителя «Инфинити», не пропустившего скорую к ДПТ, после которого погибла 14-летняя девочка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске сотрудники ГИБДД ищут водителя Infinity, не пропустившего скорую помощь. Медики спешили на вызов к месту страшного ДТП. В нем пострадали три человека: мужчина 1983 года рождения, 10-летний мальчик и 14-летняя девочка. Школьница накануне скончалась в больнице. Маневры водителя «Инфинити» попали на видео.

– Сотрудники Госавтоинспекции Новосибирска ориентированы на установление личности водителя и привлечение его к административной ответственности, – говорится в сообщении ГИБДД по Новосибирску.

Напомним, авария с фурой и несколькими легковушками произошла 29 марта. Скорая ехала со включенными маячками. А водитель «Инфинити», судя по кадрам, будто нарочно не давал дорогу медикам.

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