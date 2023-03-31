«Боялись, что проявится врожденная болезнь»: опека рассказала о девочке, которую нашли в коробке на трассе под Новосибирском

Со здоровьем у малышке все в порядке. Фото: Минздрав НСО.

Опека рассказала, как сложилась судьба девочки, которую подростки нашли в коробке на трассе под Новосибирском в Рождество. Напомним, ребенка обнаружил Ренат Литвинов вместе с друзьями в километре от села Сосновка. Парень позвонил отцу, родители Рената отвезли ребенка в больницу. Там врачи оказали младенцу всю необходимую помощь. Литвиновы хотели удочерить малышку, но девочку отдали в другую приемную семью.

Что стало с девочкой спустя больше года? На этот вопрос ответили в Управлении опеки и попечительства администрации Новосибирского района.

- Мы очень боялись за здоровье ребенка: обычно именно к году проявляются все врожденные заболевания. Кто является биологическими родителями девочки, неизвестно, поэтому неясно было, какие болезни могли ей передаться. Плюс ко всему ребенок находился в коробке на морозе, это тоже могло в дальнейшем сказаться на ее здоровье. Но, к счастью все в порядке, - рассказала КП-Новосибирск Инна Оранова, начальник управления опеки и попечительства Новосибирского района. - Приемная семья присылает нам фото девочки, у нее все хорошо.

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