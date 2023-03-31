В Новосибирске чаще всего восстанавливают девственность студентки из Средней Азии

В Новосибирске девушкам проводят операции по восстановлению девственности. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стало известно, кто в Новосибирске чаще всего обращается к врачам для восстановления девственности. Как рассказала медицинский директор сети новосибирских клиник Татьяна Овсянникова, основная масса таких пациенток – девушки, приехавшие в Новосибирск на учебу или постоянное место жительства из Средней Азии.

Однако врач подчеркнула, что гименопластика – это процедура, которая не является необходимой для сохранения здоровья. Операцию проводят только после получения хороших результатов анализов и при условии, что пациентка обладает сильным иммунитетом, а в организме нет воспалительных процессов.

Цена возвращения невинности – около 30 тысяч рублей. Операцию могут провести за полчаса.

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