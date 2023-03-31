Пламя охватило два дома с газовыми баллонами в Новосибирске: внутри был ребенок

В Новосибирске в Кировском районе загорелись 2 частных дома с газовыми баллонами. Фото: ГУ МЧС НСО.
Крупное возгорание произошло в Кировском районе Новосибирска утром 31 марта. Огонь охватил 2 частных дома и надворные постройки на первом Бронном переулке.
– До прибытия пожарных расчетов из одного горящего дома эвакуировались пожилая женщина с ребенком. Они не пострадали, – рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.
В домах были 3 газовых баллона. Пожарные эвакуировали их во избежание взрыва.
Площадь пожара составила 70 квадратов. Пламя повредило 2 бревенчатых дома и уничтожило надворные постройки.
В результате ЧП никто не пострадал.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер