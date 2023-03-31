Пламя охватило два дома с газовыми баллонами в Новосибирске: внутри был ребенок

В Новосибирске в Кировском районе загорелись 2 частных дома с газовыми баллонами. Фото: ГУ МЧС НСО.

Крупное возгорание произошло в Кировском районе Новосибирска утром 31 марта. Огонь охватил 2 частных дома и надворные постройки на первом Бронном переулке.

– До прибытия пожарных расчетов из одного горящего дома эвакуировались пожилая женщина с ребенком. Они не пострадали, – рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В домах были 3 газовых баллона. Пожарные эвакуировали их во избежание взрыва.

Площадь пожара составила 70 квадратов. Пламя повредило 2 бревенчатых дома и уничтожило надворные постройки.

В результате ЧП никто не пострадал.

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