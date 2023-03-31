Новосибирский картонно-бумажный комбинат оштрафуют за сброс отходов в Обь

В Новосибирске картонно-бумажный комбинат оштрафуют за сброс отходов в Обь. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новосибирский картонно-бумажный комбинат не смог оспорить штраф за сброс отходов в реку Обь около поселка Красный Яр. Об этом сообщает «Новая Сибирь».

В конце прошлого года Росприроднадзор оштрафовал предприятие на 10 тысяч рублей, но завод принялся отрицать как правомерность внезапной проверки, так и ее результаты.

Руководители комбината заявили, что уведомление о проверке было выслано не на тот почтовый адрес, а также возмутились, что Росприроднадзор без предупреждения проверил еще и трубопровод, по которому сточные воды попадают в Обь.

На это в ведомстве заметили, что трубопровод является неотъемлемой частью очистных сооружений картонно-бумажного комбината. По нему в овраг и почву возле Красного Яра на площадь в 2,5 тысяч квадратов попали вредные отходы четвертого класса опасности.

21 марта суд подтвердил правомерность постановления. Но решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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