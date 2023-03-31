«Отец молил о помощи»: под Новосибирском полицейские помогли спасти задыхавшегося 8-месячного мальчика

Под Новосибирском полицейские помогли спасти задыхавшегося 8-месячного мальчика. Фото: ГУ МВД НСО.
В Новосибирской области сотрудники ДПС помогли спасти жизнь задыхавшемуся 8-месячному малышу. К полицейским за помощью обратились родители крохи.
– Ночью 22 марта к инспекторам ДПС за помощью обратился житель Купино. Мужчина был очень взволнован. Он беспокоился за здоровье 8-месячного сына, который находился в салоне его авто. По словам отца, у мальчика были нарушения дыхания. Полицейские решили экстренно транспортировать ребенка в Новосибирскую областную клиническую больницу, – рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.
Маму с малышом пересадили в патрульную машину. Полицейские включили маячки и довезли до новосибирской больницы.
Ребенка уже выписали из медучреждения. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Родители поблагодарили инспекторов ДПС за своевременную помощь.
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