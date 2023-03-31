«Обхватил руками, потребовал деньги и телефон»: в Новосибирске пассажир напал на 63-летнюю таксистку

В Новосибирске пассажир напал на 63-летнюю таксистку.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске пассажир напал на 63-летнюю женщину-таксиста и ограбил ее. Об инциденте, который случился 29 марта, рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.
В полицию обратилась женщина, занимавшаяся частным извозом. По ее словам, она подвозила мужчину и взяла с него, когда поездка закончилась, 250 рублей.
– Внезапно гражданин обхватил ее руками, применив физическую силу, потребовал отдать ему деньги и мобильный телефон. Женщина обратилась за помощью к прохожим, которые вызвали полицию, – говорится в сообщении пресс-службы полиции.
Правоохранители вычислили и задержали подозреваемого. Оказался им 47-летний мужчина. Он не была ранее судим. В Новосибирск приехал из Томска. Постоянного места жительства у него не было. Грабитель сознался в преступлении. У него изъяли 1800 рублей и мобильник. Имущество вернули таксистке.
На подозреваемого возбудили уголовное дело за грабеж. Меру пресечения ему еще не избрали.
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