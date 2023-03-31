32-летняя сибирячка предстанет перед судом за организацию азартных игр под Новосибирском. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области будут судить 32-летнюю жительницу Искитима. Сибирячку обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр по части 1 статьи 171.2 УК РФ. Об этом сообщает СК РФ по Новосибирской области.

– Следствие установило, что с января 2020 года по апрель 2021 года сибирячка арендовала нежилое помещение в Черепаново для преступных целей. В нем организовала круглосуточные азартные игры. Проводили их с использованием Сети, а также персональных компьютеров со специальными программами, – говорится в сообщении Следственного комитета.

Полицейские пресекли преступную деятельность игорного клуба. Следователи собрали достаточно доказательств вины предпринимательницы.

В прокуратуре НСО добавили, что уже утвердили обвинительное заключение по делу. Его отправили в суд для рассмотрения по существу.

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