32-летняя сибирячка предстанет перед судом за организацию азартных игр под Новосибирском.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирской области будут судить 32-летнюю жительницу Искитима. Сибирячку обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр по части 1 статьи 171.2 УК РФ. Об этом сообщает СК РФ по Новосибирской области.
– Следствие установило, что с января 2020 года по апрель 2021 года сибирячка арендовала нежилое помещение в Черепаново для преступных целей. В нем организовала круглосуточные азартные игры. Проводили их с использованием Сети, а также персональных компьютеров со специальными программами, – говорится в сообщении Следственного комитета.
Полицейские пресекли преступную деятельность игорного клуба. Следователи собрали достаточно доказательств вины предпринимательницы.
В прокуратуре НСО добавили, что уже утвердили обвинительное заключение по делу. Его отправили в суд для рассмотрения по существу.
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