Жители Новосибирской области остались без моста через реку Каракан из-за паводка

В Новосибирской области жители села остались без моста из-за паводка. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирской области жители поселков Факел Революции и Завьялово остались без моста из-за паводка. Так происходит каждый год, но мост не смывает бушующая река Каракан – его убирает частник.

– Это платный мост, и владелец каждую весну его демонтирует, чтобы его не размыло, не унесло и льдом не поломало. А потом, когда всё стабилизируется, он обратно мост ставит. Берет по 30 рублей за машину, – объяснили КП-Новосибирск местные жители.

В пресс-службе Территориального управления автомобильных дорог КП-Новосибирск сообщили, что в Искитимском районе планируется строительство дорог и моста через реку Каракан. Однако это произойдет не раньше, чем в 2025 – 2026 годах, сейчас решают вопрос о разработке проекта моста.

Пока не открылось паромное сообщение, местные жители вынуждены проезжать большой крюк через Сузун почти в 200 километров.

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