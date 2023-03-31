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НовостиОбщество31 марта 2023 2:41

«Звали на помощь»: в Новосибирске в квартире на Обской две женщины застряли в ванной

В Новосибирске в квартире на Обской две женщины застряли в ванной
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирске в квартире на Обской две женщины застряли в ванной.

В Новосибирске в квартире на Обской две женщины застряли в ванной.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Помощь спасателей понадобилась двум жительницам дома на Обской в Новосибирске. Они оказались заперты в ванной комнате. Об этом говорится в сводке МАСС опубликованной 31 марта.

– Женщины звали на помощь. Крики услышали соседи и вызвали спасателей. Специалисты прибыли на место и обеспечили доступ в квартиру. Оказалось, что замок в ванной сломался, – уточнили в МАСС.

Спасатели вызволили женщин. Помощь врачей сибирячкам не понадобилась.

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