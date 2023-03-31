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НовостиПроисшествия31 марта 2023 1:55

Жительницу Алтайского края отправили в колонию за вылитую на близких кастрюлю кипящего супа

Причиной стала пьяная ссора
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Алтайском крае сельчанка вылила кастрюлю супа на своих близких.

В Алтайском крае сельчанка вылила кастрюлю супа на своих близких.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Жительница села Алтайского вылила на подругу и ее брата только снятый с плиты суп. Об этом сообщает «Толк».

Инцидент произошел в ходе пьяной ссоры весной 2022 года. Бывшая подруга получила термические ожоги 40 % поверхности тела, ее брату достался вред средней тяжести.

Суд признал женщину вменяемой и отправил истеричную натуру в колонию общего режима на 2 года и 8 месяцев.

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