Жительницу Алтайского края отправили в колонию за вылитую на близких кастрюлю кипящего супа

В Алтайском крае сельчанка вылила кастрюлю супа на своих близких.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Жительница села Алтайского вылила на подругу и ее брата только снятый с плиты суп. Об этом сообщает «Толк».
Инцидент произошел в ходе пьяной ссоры весной 2022 года. Бывшая подруга получила термические ожоги 40 % поверхности тела, ее брату достался вред средней тяжести.
Суд признал женщину вменяемой и отправил истеричную натуру в колонию общего режима на 2 года и 8 месяцев.
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