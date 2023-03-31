Стало известно, какие мифы и легенды о Новосибирске правдивы на самом деле

В Новосибирске кроется множество тайн и легенд. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирске под театром оперы и балета есть бункер, в бывшем купеческом доме живет приведение, а Нил Армстронг забрал из города горстку земли. Журналисты издания «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области» рассказали, какие из этих легенд являются правдой.

Экскурсоводы любят рассказывать гостям города о том, что по дому купца Крюкова на улице Советской, 25 безлунными ночами бродит призрак актрисы Полины Томашевской. В 1900 году купец влюбился в нее, хоть и был женатым человеком. Он специально построил свой роскошный дом, где актриса пила чай на балконе. Но потом умерла от чахотки и, по словам экскурсоводов, до сих пор бродит по кабинетам.

Под площадью Ленина скрывается подземный бункер – и это правда. Запасной выход из него скрыт в канализационном люке возле гостиницы. Однако вход в бункер был навсегда замурован.

Другая легенда о том, что писателя Даниила Хармса эвакуировали вместе с другими заключёнными из блокадного Ленинграда в Новосибирск, и после смерти его похоронили в сквере за НОВАТом на месте трамвайного кольца. Однако это фейк – историки доказали, что писатель умер во время блокады Ленинграда в отделении психиатрии больницы-тюрьмы «Кресты».

Также говорят, что в Новосибирске нашли целый мешок золотых царских монет. Он был обнаружен, когда в 1969 году сносили старое здание кинотеатра Маяковского.

На территории Городской клинической детской больницы скорой помощи лежит валун под названием Чёртов камень. Его хотели заложить в фундамент собора Александра Невского, но за 200 метров до стройки телега сломалась, камень упал и придавил возчика. Камень поднять не смогли.

Последняя легенда связана с известным ученым Юрием Кондратюком, который когда-то жил в доме по улице Советской, 24. Он первым предложил оптимальный вариант траектории полёта на Луну. Новосибирцы поговаривают, что Нил Армстронг просился в Новосибирск, приехал по адресу, поклонился дому Кондратюка и взял с собой горсть земли с участка.

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