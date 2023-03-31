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НовостиОбщество31 марта 2023 1:16

Морозным утром 31 марта Новосибирск сковали гололед и пробки

Рассказываем, где самые сильные заторы
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В морозный день 31 марта Новосибирск сковали гололед и пробки.

В морозный день 31 марта Новосибирск сковали гололед и пробки.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 31 марта улицы Новосибирска сковали гололед и пробки в 6 баллов. Рассказываем, где самые сильные заторы, по данным «2ГИС».

Пробки на проезде Энергетиков, улицах Станционной, Широкой, Котовского, Станиславского и Ватутина. Заторы на площади Труда в обоих направлениях. Не проехать по улицам Титова, Троллейной и Немировича-Данченко. Затруднено движение по улицах Блюхера, Новогодней и по Советскому шоссе. Также пробка на Октябрьском мосту.

На правобережье не проехать по улицам Большевистской и Кирова. Пробки на улицах Никитина, Бориса Богаткова и Восход.

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