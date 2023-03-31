«Легковушкам не проехать»: в посёлке под Новосибирском талыми водами затопило мост

Мост затопило талыми водами в поселке под Новосибирском. Фото: стоп-кадр.

Жительница Тогучинского района Новосибирской области опубликовала видео, на котором талая вода рекой льётся через мост. Она рассказала о происходящем на кадрах КП-Новосибирск 30 марта.

-В посёлке Гремяченском снег на полях тает и превращается в бурный поток. Мост находится в низине, и вся вода с полей стекает именно сюда. Трубы, через которые она должна уходить, застыли, поэтому всё идёт через верх. Грузовые машины проезжают, а легковые не пропускает дорожная служба, - рассказала Ирина Кубышева.

Мост несколько раз ремонтировали, а трубы меняли. Но такая ситуация стабильно происходит каждый год, поэтому чинить переезд приходится вновь и вновь.

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