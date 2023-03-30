В центре Мешалкина в Новосибирске спали пациента с «электрическим штормом»

Врачи-аритмологи НМИЦ им. ак. Е. Н. Мешалкина спасли пациента с «электрическим штормом». Фото: НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина

Врачи-аритмологи НМИЦ им. ак. Е. Н. Мешалкина спасли пациента с «электрическим штормом». Это опасная для жизни аритмия, возникающая после инфаркта миокарда. Новосибирские хирурги проводят такую операцию уже в третий раз.

В марте 2023 года в медцентр доставили 65-летнего пациента с такой патологией из Городской клинической больницы скорой помощи № 2. В Центре Мешалкина ему имплантировали кардиовертер-дефибриллятор, который наносит разряд внутри тела автоматически, а также ввели препараты, которые должны были снять состояние «шторма». Но эффекта это не дало. Электрические шоки достигли частоты 8 раз за сутки.

— Помимо тяжелого стресса для психики, каждый новый удар разряда дефибриллятора — это серьезная травма для сердца. Она спасает жизнь здесь и сейчас, но укорачивает в перспективе, усугубляя сердечную недостаточность. Необходимо было остановить «шторм», — комментирует заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Виталий Викторович Шабанов. — Приняли решение провести хирургическое лечение аритмии методом радиочастотной аблации (РЧА) в условиях ЭКМО по жизненным показаниям.

Хирурги через крупный сосуд под рентген и с помощью УЗИ ввели в сердце катетер, вызвали жизнеугрожающую аритмию, выявили и поочередно ликвидировали ее очаги. Аппарат ЭКМО при этом частично взял на себя насосную функцию сердца, «страхуя» поддержание кровотока. Если бы в какой-то момент сердце остановилось, то устройство взяло бы его функции на себя.

Длилась операция 6 часов. В клинике пациент провел еще 5 суток: ухудшений зафиксировано не было и его выписали.

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