В мэрии Новосибирска рассказали, сколько в городе частных и многоквартирных домов

В муниципалитете Новосибирска подсчитали, сколько частных и многоквартирных домов на территории города. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В муниципалитете Новосибирска подсчитали, сколько частных и многоквартирных домов на территории города. «Своих» жилищ оказалось больше в 5 раз

— По информации, представленной администрациями районов Новосибирска, на 30 января 2023 года в городе 8 тысяч многоквартирных домов и 50 тысяч индивидуальных жилых, — сообщили в муниципалитете. — Кроме этого, с 2006 года по 2022 на территории города сдали 20 миллионов квадратных метров жилья.

В городе с каждым годом становится больше высотных домов. В прошлом году в городе достроили 25-этажный дом высотой 92 метра. Многоквартирное здание возвели в Октябрьском районе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber