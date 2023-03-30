В Новосибирске «Инфинити» не пропустила «скорую», ехавшую на ДТП, в котором погибла 14-летняя девочка

В соцсетях появилось видео, снятое из кабины скорой помощи, ехавшей с «мигалками» на вызов.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В соцсетях появилось видео, снятое из кабины скорой помощи, ехавшей с «мигалками» на вызов. Автор ролика сообщает, что спешили врачи к месту аварии на Гусинобродском шоссе, случившейся 29 марта. После этого ДТП в больнице оказались три человека: 40-летний мужчина, 14-летняя девочка, 10-летний мальчик. 30 марта стало известно, что девочка скончалась в больнице.
— Водитель «Инфинити» не пропустил скорую помощь со спецсигналами, спешащую к месту аварии на ГБШ, где скончалась 14-летняя девочка, — сообщает телеграм-канал АСТ-54 black.
На кадрах ролика действительно видно, как иномарка будто бы специально отказывается отъехать в сторону, чтобы пропустить медиков.
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