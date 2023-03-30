В Новосибирске будут судить рабочего, который случайно убил мужчину пакетом штукатурки на стройке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске будут судить рабочего, который случайно убил мужчину пакетом штукатурки на стройке. Несчастный случай произошел в октябре 2022 года.

— 7 октября 2022 года обвиняемый занимался отделкой фасада на высоте 12 этажа. Из-за небрежности он допустил падение пакета со штукатурочно-клеевой смесью на голову потерпевшего. Тот скончался на месте, — рассказали в Калининском районном суде.

В отношении рабочего возбудили уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Сейчас он находится под стражей и ожидает суда.

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