В Новосибирской области клещ укусил непривитого ребенка

В Новосибирской области 27 марта зарегистрирован первый укус клеща весной 2023 года.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Новосибирской области 27 марта зарегистрирован первый укус клеща весной 2023 года. Инцидент случился в Искитимском районе: пострадал непривитый ребенок.
— Клещ исследован на зараженность клещевым вирусным энцефалитом, результат отрицательный, — сообщили в Роспотребнадзоре Новосибирской области.
Ребенок, которого укусил клещ, живет в частном доме. Ему оказали необходимую медпомощь. В ведомстве еще раз напомнили, что самым эффективным методом защиты от клещевого энцефалита считаются прививки.
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