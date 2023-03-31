Бррр, какой холод! В Новосибирске похолодает до -17

Последний день марта ещё заставит померзнуть. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В последний день марта ненадолго вернутся зимние холода. Сегодняшней ночью и утром синоптики обещают похолодание до -9...-11 градусов, в пригороде столбики термометра даже покажут -17. Днём же будет -3...-5.

- Будет переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица, - передают синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

По Новосибирской области температура может опуститься даже до -20, хотя в целом по области обещают -8...-13. Местами пройдет небольшой снег, но по западу области будет без осадков.