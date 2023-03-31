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НовостиОбщество31 марта 2023 0:00

Бррр, какой холод! В Новосибирске похолодает до -17

31 марта в Новосибирске похолодает до -17 градусов
Надежда РЫЖКИНА
Последний день марта ещё заставит померзнуть.

Последний день марта ещё заставит померзнуть.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В последний день марта ненадолго вернутся зимние холода. Сегодняшней ночью и утром синоптики обещают похолодание до -9...-11 градусов, в пригороде столбики термометра даже покажут -17. Днём же будет -3...-5.

- Будет переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица, - передают синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

По Новосибирской области температура может опуститься даже до -20, хотя в целом по области обещают -8...-13. Местами пройдет небольшой снег, но по западу области будет без осадков.