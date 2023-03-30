В Новосибирской области выявили еще один очаг бешенства

В деревне Красный Кут Новосибирской области выявили очаг бешенства. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В деревне Красный Кут Новоключевского сельсовета Купинского района Новосибирской области выявили очаг бешенства. По распоряжению губернатора региона там установили карантин.

— Установить в деревне Красный Кут карантин по бешенству с 31 марта 2023 года по 29 мая 2023 года. Управлению ветеринарии Новосибирской области обеспечить осуществление предусмотренных ветеринарным законодательством РФ специальных мероприятий по ликвидации очага бешенства на территории деревни, — сообщается в документе, опубликованном на сайте правительства.

В документе также уточняется, что очаг выявили в животноводческом помещении для сожержания крупного рогатого скота фермерского хозяйства. В период карантина будет запрещено лечить больных восприимчивых животных, вывозить и ввозить животных, которых не прививали от бешенства 179 дней. А также проводить в деревне ярмарки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных в одном месте.

Напомним, карантин по бешенству уже действует в двух селах Новосибирской области — Чернаки и Кабинетное. Он продлится до 8 мая 2023 года.

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