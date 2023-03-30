В Новосибирске начался основной этап строительства кампуса мирового уровня НГУ

Кампус планируют достроить в 2024 году. Фото: пресс-служба «Единого заказчика в сфере строительства»

Строители перешли к основному этапу возведения кампуса мирового уровня НГУ. Об этом рассказали в пресс-службе «Единого заказчика в сфере строительства».

— На первом этапе построят пятиэтажный корпус поточных аудиторий. В нём будут проектный центр, научная библиотека и переход. Также корпус оснастят инженерным и лабораторным оборудованием. Здание площадью 16 тысяч квадратов вместит 2 тысячи студентов. Его достроят в 2024 году, — написано в публикации.

Сейчас строители работают над фундаментом этого корпуса. Кроме него в кампус войдут 2 научно-исследовательских центра. Во всех зданиях смогут учиться 3 тысячи студентов.

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