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НовостиПроисшествия30 марта 2023 14:08

Экс-главу сельсовета под Новосибирском осудили за фиктивную сделку на 137 тысяч рублей

Чиновник получил 2 года условно
Данила ШУЛЯК
Экс-чиновник взял деньги за работы, которые не собирались выполнять.

Экс-чиновник взял деньги за работы, которые не собирались выполнять.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Новосибирский районный суд вынес приговор экс-главе Станционного сельсовета по статье о превышении должностных полномочий. Информация об этом появилась на сайте органа.

— Обвиняемый, являясь главой органа местного самоуправления, заключил договор о сносе зеленых насаждений. Достоверно зная, что работы не будут выполнены, он подписал акт о приёмке работ на 137 500 рублей, — сказано в публикации.

Теперь бывшему чиновнику 2 года нельзя занимать пост госслужащего.

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