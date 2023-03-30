Экс-главу сельсовета под Новосибирском осудили за фиктивную сделку на 137 тысяч рублей

Экс-чиновник взял деньги за работы, которые не собирались выполнять.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Новосибирский районный суд вынес приговор экс-главе Станционного сельсовета по статье о превышении должностных полномочий. Информация об этом появилась на сайте органа.
— Обвиняемый, являясь главой органа местного самоуправления, заключил договор о сносе зеленых насаждений. Достоверно зная, что работы не будут выполнены, он подписал акт о приёмке работ на 137 500 рублей, — сказано в публикации.
Теперь бывшему чиновнику 2 года нельзя занимать пост госслужащего.
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