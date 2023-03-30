Греется на солнце и наблюдает за птичками: новосибирский фотограф показал «ленивую» прогулку манула Снежинки

Снежинка наслаждалась солнцем и слушала щебетание птиц. Фото: стоп-кадр из видео Сергея Ильтякова

Манул Снежинка из Новосибирского зоопарка имени Шило – любимица многих посетителей. Кошечка невероятно фотогеничная, она с удовольствием позирует перед камерами. «Ленивую» прогулку пушистой красотки снял на видео новосибирский фотограф Сергей Ильтяков.

Запись сделана в среду, 29 марта. Снежинка медленно вылезла из своего домика, потянулась и смешно зевнула.

Сергей поймал еще один умилительный момент – когда манул встала в полный рост, оперевшись лапками о деревянные сооружения. Размяв спинку, кошка продолжила радоваться очередному солнечному дню.

Лежа на домике, Снежинка с удовольствием грелась в лучах мартовского солнца. А еще наблюдала за птичками и с любопытством смотрела по сторонам.

Ранее КП-Новосибирск писала про манулов Арчи и Эмму, которые тоже радовались приходу весны.

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