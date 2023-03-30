Егор Крид исполнил мечту четвероклассника с лейкозом из Новосибирской области

Певец Егор Крид исполнил мечту 11-летнего Димы Быкова из села Маслянино в Новосибирской области. Фото: предоставлено Верой Быковой

Певец Егор Крид исполнил мечту 11-летнего Димы Быкова из села Маслянино в Новосибирской области. Прямо перед Новым годом мальчик сильно заболел ОРВИ, попал в больницу, где ему поставили диагноз — острый лимфобластный лейкоз.

Сейчас он вместе с мамой лежит в отделении детской онкогематологии областной клинической больницы. Но для дальнейшего лечения ему необходимо провести дорогое генетическое исследование. Волонтеры объявили сбор средств и, вечером 29 марта, он был закрыт. Остаток средств перевел мальчику его кумир. А еще — записал лично для него видеообращение и пригласил на концерт.

— Дима, шлю тебе привет! Слышал, ты слушаешь мои песни, и они тебе нравятся. Я очень рад. Самое главное — будь самым сильным, всегда на позитиве и обязательно приходи на мой концерт — буду тебя ждать. Приезжай обязательно, привози с собой свою улыбку, — сказал Его Крид в видео для Димы.

Как рассказала КП-Новосибирск мама Димы, мальчик несказанно рад такому внимаю от своего кумира. Сейчас он постоянно пересматривает записанный для него ролик и полон решимости обязательно вскоре поправиться, и попасть к Егору Криду на концерт.

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